В 2023 году в Перми планируют создать самый масштабный ледовый городок в истории

Ледовые городки Перми являются лучшими среди городов Приволжского федерального округа Фото: Андрей МАТЛИН

В Перми в библиотеке имени Пушкина прошло совещание по подготовке к празднованию 300-летия города.

В обсуждении приняли участие представители краевых ведомств, глава Перми Дмитрий Самойлов, представители администрации Перми и глава региона Дмитрий Махонин.

- Основным аспектом празднования должна стать социальная включенность, чтобы жители города стали созидателями, участниками, авторами многих проектов. Еще один важный аспект – внимание ко всем категориям граждан, а также ориентированность на преемственность поколений, - заявил глава Пермского края.

К празднованию юбилея города собираются привлечь и самих жителей: запустить голосование на портале «Управляем вместе» за символ празднования 300-летия города, пригласить к участию в конкурсе на разработку брендбука с учетом выбранного символа и конкурсе заявок на реализацию проектов.

По словам начальника департамента культуры и молодежной политики администрации Перми Елена Неганова, запланировано создание команды «Эксперты 300», в которую войдут деятели из разных сфер – музыкальной, издательской и других, задачей которых станет отбор проектов к реализации от некоммерческих организаций. Также в этом году планируется объявить конкурс на создание брендбука.

Обсуждается вопрос ремонта ряда объектов культуры. Речь идет о Дворце культуры «Искра», Дворце культуры им. Калинина, Детской музыкальной школе №2 им. Крылатова, которой в следующем году исполнится 100 лет, а также о дополнительных работах во Дворце культуры им. Кирова.

В 2021 году запланировано подведение итогов конкурса проектов НКО и конкурса на создание бренбука, а также начало реализации культурно-массовых мероприятий. Среди них – проект «Лучшие театра России – юбилею города Перми», выставки, 20 показов в 6 городах Прикамья в рамках проекта «Дни краевой столицы», новые постановки в театрах города по произведениям пермских писателей, объявление конкурса на создание арт-объекта, посвященного 300-летию Перми. Таким образом, к реализации в 2022 году запланировано более 200 мероприятий.

В 2022 году городские власти ставят перед собой задачу по усилению молодежных мероприятий – «Место силы Пермь», творческая лаборатория «Город молодых». Поскольку ледовые городки Перми являются лучшими среди городов Приволжского федерального округа, в это же время планируется развитие центра ледовых компетенций.

В 2022 году пройдет более 250 мероприятий. Среди них также – фестиваль МакДонаха, продолжение выставочного проекта «Улица музейная», проекта «Лучшие театры России – юбилею города Перми» и другие.

В 2023 году запланировано уже более 300 мероприятий. В этот год планируется создать самый масштабный ледовый городок в истории, увеличить количество новогодних маршрутов, организовать юбилейные маршруты, провести юбилейный фестиваль городов-побратимов.

Встретить 300-летие планируется торжественными и праздничными мероприятиями, юбилейными гастролями проекта «Лучшие театры России», участием молодежи из других городов в проекте «Место силы – Пермь». Также в рамках Дня рождения города планируется подвести промежуточные итоги проекта «Пермь – город рек», провести фестиваль «300 огней над Камой», поддержать не менее 60 проектов НКО. Одним из самых запоминающихся событий должна стать установка и открытие арт-объекта, посвященного 300-летию Перми.

В ходе совещания Дмитрий Махонин предложил привлекать к подготовке к празднованию юбилея Перми больше местных коллективов, обсуждать планы с экспертным сообществом.