В Пермском крае пропал 25-летний парень

Алексей Колобов. Фото: Поисковой отряд имени Ирины Бухановой/VK

В ночь на 7 августа Алексей Колобов вышел из дома по улице Полевая, 24 в деревне Мостовая Пермского района и пропал. Куда направлялся молодой человек, не сообщается.

Приметы: рост 173-175 сантиметров, среднего телосложения, короткие черные волосы, карие глаза. Был одет в сине-красную ветровку, темно-серые штаны, черные кроссовки, голубую футболку.

Всех, кому известна какая-либо информация о местонахождении пропавшего, просят сообщать по телефонам: 204-49-04 bkb 102/

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