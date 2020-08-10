В Перми в этом году будет сдано новое здание гимназии №3

Строительство гимназии подходит к концу. Фото: Виталий Кокшаров.

В Перми в этом году ребята микрорайона Гайва смогут сесть за парты в новом корпусе гимназии №3. Строительство этого образовательного учреждения подходит к концу. Сейчас идет монтаж вентиляции и отопления, установка окон, утепление фасада, ведется благоустройство территории.

На месте старого корпуса построено здание общей площадью около 19 тысяч кв. метров. В нем разместятся 242 помещения: 60 учебных кабинетов, библиотеки, музей, актовый зал на 400 мест со сценой, 2 спортивных зала, раздевалки с санузлом и душевыми кабинами, административный блок и столовая.

На лестничных пролетах будет установлено витражное остекление. Школа примет в своих стенах 1 050 учеников. Также там смогут учиться ребята с ограниченными возможностями здоровья. Будет благоустроена территория вокруг.

Здесь появятся мини-футбольное поле, площадки для баскетбола, гимнастики, площадка для сдачи норм ГТО, подвижных игр и тихого отдыха, беговые дорожки. Планируется, что до конца года гимназия №3 откроет свои двери для учеников.

Дмитрий Самойлов проинспектировал стройку на Гайве и Кировском районе. Фото: Виталий Кокшаров.

Глава Перми Дмитрий Самойлов проинспектировал строительство нового четырехэтажного корпуса гимназии.

- Было принято принципиальное, хотя и непростое решение, что старое здание школы будет снесено, - рассказал Дмитрий Самойлов. - В итоге у гимназии №3 появилось совершенно новое здание, это масштабная стройка не только для района, но и для всего города. В микрорайоне Гайва катастрофически не хватает учебных мест, и обновлением гимназии №3 мы решаем задачу на много лет вперед. Похожая ситуация в Левшино - раньше здесь жило около 7 тысяч жителей, сейчас - примерно 15 тысяч. Сейчас мы проводим капитальный ремонт комплекса зданий на улице Цимлянской, переданного нам от компании «РЖД», – сообщил глава Перми Дмитрий Самойлов.

Второй объект, который проверил мэр Перми - это детский сад в Кировском районе на улице Байкальской, 26а. Там уже возведены стены 1-го и 2-го этажа. Дмитрий Самойлов раскритиковал темпы выполнения работ.

Подрядчику поручено вести работы в две смены или привлечь субподрядчика, задействовать большее количество рабочих, чтобы уложиться в намеченные сроки.

Пандемия не стала причиной срыва сроков строительства социальных объектов Перми. Городская власть выполняет все ранее взятые на себя обязательства по строительству. Во всех детских садах, которые строятся в Перми по заказу администрации города, предусмотрены ясельные группы. Сейчас в Перми строятся новые детские сады на улицах Желябова и Плеханова в Дзержинском районе, на улице Евгения Пермяка в Мотовилихе, на улице Байкальской в Кировском районе.