101 школа Пермского края получит современную компьютерную технику

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Пермский край стал одним из первых регионов России, где в этом году по решению Правительства РФ начнется цифровизация образовательного процесса. В рамках нацпроекта «Образование» школы и учреждения среднего профессионального образования Прикамья будут оснащены современной компьютерной техникой и сетевым оборудованием, а также их подключат к единой информационно-сервисной платформе. В 101 школу Прикамья поступят ноутбуки, интерактивные доски, многофункциональные устройства. Это позволит внедрить в регионе целевую модель цифровой образовательной среды (ЦОС).

Глава Пермского края Дмитрий Махонин подчеркнул, что ЦОС позволит организовать равные условия для качественного образования детей вне зависимости от их местонахождения, поскольку все его участники будут обеспечены доступом к учебным ресурсам.

- Очень важно, чтобы у всех ребят в крае были одинаковые возможности для обучения, - отметил Дмитрий Махонин.

А для регионального центра выявления и поддержки одаренных детей будет закуплен комплекс оборудования по естествознанию – современные микроскопы, фотоаппараты для лаборатории, анализатор размеров микро- и наночастиц, станция для жидкостной хроматографии, конфокальный спектрометр, световая комната для культивирования растений и другое специализированное оборудование для занятий естественнонаучного профиля.