В Пермском крае женщина отсудила у владельца батута 250 тысяч за сломанную ногу ребенка

Ребенок сломал ногу на батуте в Березниках. Фото: Евгения ГУСЕВА

В Березниках в развлекательном центре ребенок сломал ногу, когда прыгал на батуте. Мальчик получил закрытый перелом, медики квалифицировали это как тяжкий вред здоровью. Мама мальчика обратилась в суд, чтобы получить компенсацию морального вреда от владельца батута.

Как удалось выяснить, в день несчастного случая инструктаж перед допуском на батут не проводился, прыжки ребенка на батуте не контролировались.

- Суд назначил выплатить в пользу истца с ответчика компенсацию морального вреда в размере 250 000 рублей, - сообщает Пермский краевой суд.