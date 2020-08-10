Неизвестный оставил подозрительную сумку на трамвайных путях в центре Перми

Полицейские выяснили, что на рельсах стояла сумка рабочего, который косит траву. Фото: Василий Вахрин

В Перми, 9 августа, около 16 часов на улице Куйбышева, в районе дома № 67 прохожие заметили, что на трамвайных путях стоит подозрительная сумка.

Бдительные пермяки решились набрать 112 и рассказали об увиденном. Сообщение об подозрительном предмете тут же передали всем экстренным службам.

На месте полицейские выяснили, что на рельсах стояла сумка рабочего, который косит траву. Его попросили убрать вещи с рельсов и больше не оставлять без присмотра.