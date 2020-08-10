Из Дубая помогли вернуться 15 пермякам

С начала пандемии коронавируса краевые власти помогли вернуться на родину 627 туристам. Фото: архив "КП"

В Пермь приехали 15 человек, которым помогли вернуться из Дубая. Рейс был специально организован для туристов, которые в период пандемии не смогли вернуться на домой из-за закрытия границ.

Они обратились в соцсетях к главе региона Дмитрию Махонину с просьбой помочь вернуться. Самолет приземлился в Екатеринбурге.

По предписанию главного санитарного врача граждане обязаны в течение трех суток самостоятельно сдать тесты на COVID-19.

- В общей сложности с начала пандемии коронавируса краевые власти помогли вернуться на родину 627 туристам, проживающим в Прикамье, - сообщает администрация Пермского края. - Кроме этого, оказывается помощь по возвращению домой вахтовиков.