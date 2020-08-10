«Заперла ребенка и гуляла всю ночь». В Перми мать потеряла ключи и не могла попасть в квартиру

Спасатели приехали на помощь, они вскрыли дверь. Фото: Василий Вахрин

В Перми женщина не смогла попасть в квартиру после того, как прогуляла всю ночь и потеряла ключи. При этом дома она оставила одного 5-летнего ребенка, а когда вернулась под утро нетрезвая, не смогла открыть дверь, потеряла ключи.

Женщине ничего не оставалась, как придумать легенду, что она ненадолго вышла из квартиры и дверь захлопнулась. Спасатели приехали на помощь, они вскрыли дверь и сообщили о случившемся полицейским. Теперь они будут разбираться, почему женщина заперла ребенка одного и ушла гулять.