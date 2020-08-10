За сутки коронавирус выявили в 11 территориях Прикамья

Косинский муниципальный округ - единственная территория, где коронавирус не был выявлен. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Пермском крае за прошлые сутки выявили 67 новых заболевших коронавирусной инфекцией. Они проживают в 11 территориях региона.

Больше всего заболевших в Перми - 50, 4 - в Лысьвенском, 3 - в Соликамском городских округах. Еще по 2 заразившихся вирусом в Осинском городском округе и Березниках. В Нытвенском, Краснокамском, Октябрьском, Горнозаводском городских округах, Кунгурском и Куединском муниципальных районах по одному случаю заражения COVID-19.

Всего в Прикамье выявлено 6572 случая заболевания коронавирусом. Косинский муниципальный округ - единственная территория, где коронавирус не был выявлен.