В Пермском крае коронавирусной инфекцией заболели еще 67 человек

За прошедшие умерли два человека, у которых был выявлен коронавирус. Фото: Александр ГЛУЗ

По данным Роспотребнадзора на 10 августа в Пермском крае за прошлые сутки выявили 67 новых заболевших коронавирусной инфекцией. Общее число заразившихся COVID-19 на сегодня в регионе - 6572.

55 человек проходят лечение в больницах, 12 - амбулаторно на дому под наблюдением врачей.

Ежесуточный прирост больных составил 1,0%. Коэффициент распространения болезни на сегодня 0,99 (на 9 августа – 0,95). Из 67 новых инфицированных 21 мужчина, 46 женщин. Младше 45 лет - 17 человек, 31 человек в возрасте 45-65, 19 человек старше 65 лет. Все заболевшие давно изолированы и находятся на лечении, круг контактировавших лиц под наблюдением специалистов.

За прошедшие умерли два человека, у которых был выявлен коронавирус.