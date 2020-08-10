В Прикамье сотрудница почты брала кредиты и расплачивалась за них деньгами из кассы

Женщине удалось избежать реального наказания, рна получила условный срок. Фото: Василий Вахрин

В Чердыни прошел суд на 39-летней местной жительницей. Ее обвиняли в «Присвоение чужого имущества с использованием служебного положения».

Следователи выяснили, что женщина взяла кредит и накопила по нему задолженность. Чтобы выплатить его, она решила, что будет брать деньги из кассы.

С ноября 2019 года по февраль 2020 года сотрудница похитила более 170 000 рублей. Брала небольшие суммы, чтобы воровство не заметил.

- В последующем она хотела вернуть деньги в кассу, но работодатель выявил недостачу и обратился в полицию, - сообщает ГУ МВД по Пермскому краю. - Суд назначил ей наказание 1 год 6 месяцев условно.