Еще
Радио
Пермь
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Происшествия

В Прикамье сотрудница почты брала кредиты и расплачивалась за них деньгами из кассы

Суд вынес приговор жительнице Чердыни
Анна МарковаАннаМаркова
КомментироватьОставить комментарий
Женщине удалось избежать реального наказания, рна получила условный срок.

Женщине удалось избежать реального наказания, рна получила условный срок.

Фото: Василий Вахрин

В Чердыни прошел суд на 39-летней местной жительницей. Ее обвиняли в «Присвоение чужого имущества с использованием служебного положения».

Следователи выяснили, что женщина взяла кредит и накопила по нему задолженность. Чтобы выплатить его, она решила, что будет брать деньги из кассы.

С ноября 2019 года по февраль 2020 года сотрудница похитила более 170 000 рублей. Брала небольшие суммы, чтобы воровство не заметил.

- В последующем она хотела вернуть деньги в кассу, но работодатель выявил недостачу и обратился в полицию, - сообщает ГУ МВД по Пермскому краю. - Суд назначил ей наказание 1 год 6 месяцев условно.

ЧП