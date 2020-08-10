Пермяков приглашают попробовать жареный сыр и шашлык на городской ярмарке

Городская ярмарка будет работать четыре дня. Фото: Виталий Кокшаров.

Купить вкусные, свежие фермерские товары жители Перми смогут на этой неделе на Парковом. Там расположится городская ярмарка «Гриль, барбекю». Ароматные сыры, колбасные и мясные деликатесы, овощи с грядки и свежая зелень - все это там можно будет купить, а в зоне барбекю гости ярмарки смогут попробовать шашлык и жареный сыр.

Торговые ряды расположатся по адресу: проспект Парковый, 61 (перед входом в гипермаркет «Лента»). Работать ярмарка будет с 13 по 16 августа.

Как рассказали в Пермском городском бизнес-инкубаторе, ярмарка будет работать с 12.00 до 20.00. Организаторами мероприятия выступают администрация Перми, гипермаркет «Лента», а также министерство промышленности и торговли Пермского края и МКУ «Пермский центр бизнеса».