За неделю в Прикамье коронавирус побороли более 300 пациентов

Общее число выздоровевших от COVID-19 с начала пандемии - 4683. Фото: Иван МАКЕЕВ

В Пермском крае за минувшую неделю из медучреждений было выписано еще 305 пациентов, проходивших лечение от коронавируса.

На сегодня, 10 августа, выписано еще 36 пациентов, проходивших лечение от коронавируса.

Общее число выздоровевших от COVID-19 с начала пандемии - 4683.

- Под наблюдением специалистов остаются 1820 жителей Пермского края, - сообщает Минздрав региона. - На утро 10 августа общее число выявленных заболевших составляет 6505 человек.