Погода в Пермском крае 10 августа

Температура воздуха в Прикамье не превысит 20 градусов. Фото: архив "КП"

По сообщению МЧС в Пермском крае 10 августа ожидается облачная погода с прояснениями, по западным районам местами кратковременный дождь, по восточным районам дождь, местами сильный, в горно-восточных районах очень сильный дождь, местами гроза.

Ветер северный 7-12 м/с, порывы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью 8-13°, днем 14-19°, по востоку в отдельных районах до 10°.

Пермский центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды прогнозирует начало этой недели ожидается дождливым и прохладным.