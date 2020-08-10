В Прикамье снимут документальный фильм о поэте-футуристе

Фильм о Каменском выйдет в конце 2020 года. Фото: https://vk.com/domkamenskogo

В Пермском крае студия Аллы Суриковой «Позитив-фильм» начинает в Троице съемки документального фильма «Пойте, птицы! Пойте, люди! Пой, Земля!».

Она будет посвящена поэту-футуристу, авиатору, художнику Василию Каменскому и его мемориальному музею, который на протяжении многих лет остается знаковым не только для жителей села Троица, но и любителей поэзии со всей России и зарубежных стран.

Цикл документальных фильмов «Провинциальные музеи России» придуман известным российским кинорежиссером Аллой Суриковой. Фильмы проекта - не только о провинциальных музеях, их уникальных экспозициях. Цикл передач знакомит зрителя и с жизнью самых разнообразных уголков России, рассказывает о том, как музей интегрирован в жизнь социума, о подвижниках, которые собирают и хранят национальные культурные ценности. Цикл «Провинциальные музеи России» удостоен премии Правительства Российской Федерации.

Съемки фильма пройдут в Троице и Перми. Лента выйдет в конце 2020 года на телеканале ВГТРК «Культура».