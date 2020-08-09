В Перми нашли труп женщины в варежках и дубленке

Полицейские просят откликнутся всех, кто владеет информацией о происшествии. Фото: Василий Вахрин

В Пермском районе полицейские расследуют уголовное дело после обнаружения погибшей пожилой женщины.

5 мая на берегу реки Кама в 200 метрах от дома №3 по улице Слудская деревни Дворцовая Слудка Пермского района был обнаружен труп женщины. Экспертиза показала, что ее сбила машина.

Сведения о женщине: рост около 165 см, нормального телосложения, волосы темные, седые длинной около 15 см.

Была одета: варежки шерстяные, дубленка коричневая темная на пуговицах с капюшоном, тельняшка полосатая бело-черная, кофта розовая на молнии, штаны темные, розовый шарф, на ногах коричневые полусапожки на молнии с черной подошвой. При себе имела косметичку, деньги 4000 рублей, ключи 2 связки, блокнот, 2 карандаша, платок, очки для зрения.

- Следствием отдела МВД России по Пермскому району возбуждено уголовное дело по факту нарушения неустановленным лицом, управляющим неустановленным автомобилем, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека с оставлением места его совершения, - сообщает ГУ МВД по Пермскому краю.

Если вы обладаете информацией о происшествии, позвоните в полицию. Телефон дежурной части ОМВД России по Пермскому району (324) 296-31-97, (342) 2641702.