«Через окно увидела, что он покончил с собой». В Перми нашли мертвым молодого мужчину

Спасателям пришлось взломать замок, чтобы попасть в квартиру. Фото: Василий Вахрин

Трагедия произошла в Мотовилихинском районе на улице Исхакова. Женщина забеспокоилась, что ее 30-лений брат несколько дней не отвечает на телефонные звонки. Она приехала к нему домой, мужчина не открыл дверь. Через окно она увидела, что он покончил с собой.

На место происшествия приехали полиция и спасатели. Им пришлось взломать замок. Мужчина действительно был мертв.

По словам источника, знакомого с ситуацией, молодой мужчина недавно развелся с женой и был в депрессии, возможно именно это и стало причиной его решения свести счеты с жизнью.