За сутки в Прикамье коронавирус был выявлен в 15 территориях

Всего в регионе 6505 случаев заболевания COVID-19. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Пермском крае за прошлые сутки коронавирус подтвердился у 69 человек. Больше всего заболевших в Перми - 54 случая, 3 - в Краснокамском городском округе. Еще по 2 заразившихся вирусом выявили в Верещагинском, Добрянском городских округах и Березниках. В Ильинском, Нытвенском, Чернушинском городских округах, Карагайском, Пермском муниципальных районах и Кудымкарском муниципальном округе зафиксировано по одному случаю заражения COVID-19.

Всего в регионе 6505 случаев заболевания COVID-19. Косинский муниципальный округ остается единственной территорией, где не выявлен ни один случай коронавируса.