В Пермском крае выявили 69 новых случаев коронавируса

Ежесуточный прирост больных составил 1,1%. Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Пермском крае выявили еще 69 заболевших коронавирусной инфекцией. Из больниц после лечения выписали 34 человека. Всего в регионе зафиксировано 6523 случая COVID-19.

45 человек проходят лечение в больницах, 24 - амбулаторно на дому под наблюдением врачей.

Ежесуточный прирост больных составил 1,1% - этот показатель позволяет отследить динамику распространения инфекции в регионе. Коэффициент распространения болезни на сегодня составляет 0,95 (на 8 августа - 0,94).

Из 69 новых заболевших - 23 мужчины, 45 женщин, 1 ребенок. Среди взрослого населения: младше 45 лет - 17 человек, 33 человека в возрасте 45-65, 18 человек старше 65 лет.

За прошедшие сутки также зафиксировано 2 летальных исхода. На сегодня в регионе 287 человек умерли с COVID-19.