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Происшествия

В Перми грузовик вытаскивали с края провала, который образовался после ремонтных работ

Яма образовалась шириной в несколько метров
Анна МарковаАннаМаркова
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Провал случился прямо перед входом в магазин.

Провал случился прямо перед входом в магазин.

Фото: Анна МАЛЫШЕВА

Происшествие случилось на улице Карпинского, 63а. К магазину подъехал грузовик, чтобы разгрузить товар. Вдруг под колесами машины начал проваливаться асфальт и машину начало затаскивать в яму глубиной около 4 метров.

Ранее на этом месте проводили ремонтные работы сотрудники «Новогор Прикамье». Чтобы безопасно вызволить автомобиль с края провала пришлось вызывать спасателей. Машину эвакуировали на безопасное расстояние.

Место провала огородили, начали проводить ремонтные работы.

Место провала огородили, начали проводить ремонтные работы.

Фото: Анна МАЛЫШЕВА

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