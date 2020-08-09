В Перми грузовик вытаскивали с края провала, который образовался после ремонтных работ

Провал случился прямо перед входом в магазин. Фото: Анна МАЛЫШЕВА

Происшествие случилось на улице Карпинского, 63а. К магазину подъехал грузовик, чтобы разгрузить товар. Вдруг под колесами машины начал проваливаться асфальт и машину начало затаскивать в яму глубиной около 4 метров.

Ранее на этом месте проводили ремонтные работы сотрудники «Новогор Прикамье». Чтобы безопасно вызволить автомобиль с края провала пришлось вызывать спасателей. Машину эвакуировали на безопасное расстояние.