В Перми открыли речной маршрут до Усть-Качки

Рейсы до Усть-Качки будут отправляться в выходные дни. Фото: Алена ОВЧИННИКОВА

С 8 августа в Перми открыли пригородный речной маршрут сообщением Пермь – Усть-Качка – Пермь с остановками в Закамске и Краснокамске. Будет проводиться по одному рейсу в субботу и воскресенье.

Отправление теплохода с речного вокзала Пермь-1 (причал №6) в 9.30. Обратно теплоход прибывает в 20.55. Билеты приобретаются на борту теплохода.

Стоянка теплохода в Усть-Качке - два часа: с 14.00 до 16.00. Можно отправиться как в одну сторону по маршруту, так и в полный рейс с возможностью прогуляться по живописной территории санатория.

Стоимость входа на территорию санатория оплачивается отдельно и составляет 100 рублей с человека.

Полное расписание и стоимость билетов опубликованы на сайте паблика «Мой город Пермь».