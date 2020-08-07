«Она была не против». В Прикамье молодого человека осудили за секс с несовершеннолетней

Молодой человек признал свою вину Фото: Василий Вахрин

С сентября по октябрь 2019 года в одной из квартир Добрянского района 26-летний молодой человек вступал в половую связь со своей 16-летней подругой. Девушка была не против половых отношений со своим возлюбленным. Но вскоре о их связи узнали сотрудники правоохранительных органов и парня осудили.

- С учетом признания вины осужденного, на основании его ходатайства уголовное дело рассмотрено в особом порядке, судом виновному назначено наказание в виде 300 часов обязательных работ, - сообщили в пресс-службе СУ СКР по Пермскому краю.