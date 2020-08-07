В Роспотребнадзоре рассказали, из-за чего пермяков могут не пустить в торговые центры

Находиться без маски в общественных местах пермякам запрещено. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Перми на последнем заседании оперативного штаба по борьбе с коронавирусом в принято решение о снятии ограничительных мер. Самоизоляция закончилась для всех, кроме людей старше 65 лет и тех, у кого есть хронические заболевания.

Возобновили работу в полном объеме торговые центры, салоны красоты, косметологические кабинеты. Однако в Роспотребнадзоре по Пермскому краю отмечают, несмотря на это, соблюдать меры индивидуальной защиты нужно. В общественных местах носить маски, перчатки. Без них, заходить в них теперь попросту нельзя. Это прописано в Указе. Персонал организации или магазина должен быть в масках, такие же правила и для посетителей.

- В случае отсутствия средств индивидуальной защиты (масок) отказывать в допуске на торговые объекты и иные места оказания услуг в соответствии с разъяснениями Роспотребнадзора «О правовых аспектах отказа потребителям в допуске на торговые объекты без средств индивидуальной защиты (масок) в случае введения режима их обязательного использования», - сообщает ведомство.

«Управление Роспотребнадзора по Пермскому краю призывает жителей региона к самодисциплине в части соблюдения мер безопасности и напоминает, что нарушение простых правил приведет к росту заболеваемости и возвращению ограничений».