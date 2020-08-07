В Прикамье закрыли парк отдыха «Жебревель»

Парк отдыха "Жебревель" расположен на берегу реки. Фото: Татьяна Нечаева.

Многим пермякам известен парк отдыха «Жебревель», что находится в деревне Жебреи в Пермском районе. Это прекрасное место отдыха, которое было доступно для всех желающих, но недавно стали появляеться сообщения о закрытии территории парка для посетителей. Подписчики сообщества «Мой город Пермь» написали, что парк закрыли из-за посетителей, которые замусорили всю территорию.

- Подскажите, может, кто знает, открыт ли парк «Жебревель»? Хотели с ребенком погулять.

В ответ на этот пост: «Нет, сказали, что из-за свинства людей закрыли», «Закрыт на реконструкцию».

Еще один комментарий из социальной сети:

«В воскресенье был хороший день и люди приехали в поселок Жебреи в парк «Жебревель». Там прекрасное место для семейного отдыха, но отдыхающие этого не ценят. Нас не пустили по одной причине - парк просто замусорили... Где совесть у народа? Люди, которые там смотрят за порядком с выходных не могут навести чистоту, так как очень много мусора. Родители не следят за своими детьми, съел конфету и тут же бросил фантик. Кто был в «Жебревель», равнодушным не останется, там благодать. И нужно отдать должное человеку, который организовал это великолепие. Это прямо крик души!».