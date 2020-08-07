Геологи пермского университета будут искать золото на знаменитой Крестовоздвиженской россыпи

На речке Полуденка возле поселка Промыслы 200 лет назад мыли золото. Фото: Википедия.

Не исключено, что в Пермском крае может возобновиться добыча золота.

Геологи Естественнонаучного института ПГНИУ подписали договор с предприятиями, входящими в группу компаний «Пермгеолнеруд». Они оценят возможность добычи россыпного и рудного золота на участках недр Кварцевогорский и Полуночный в Горнозаводском районе Пермского края.

- Соглашения предусматривают выявление признаков рудной минерализации золота и участков развития потенциальных россыпей возле посёлка Промысла, в том числе на территории знаменитой Крестовоздвиженской россыпи, интенсивная разработка которой велась 200 лет назад, - сообщили в университете.

Крестовоздвиженская россыпь знаменита тем, что на ней в 1825 году 14-летний подросток Павел Попов нашел первые российские алмазы. Рекорд по добыче золота из россыпей вблизи поселка Золотые Промысла была зафиксирован в 1848 году - почти 344 килограммов благородного металла.

Сейчас на территории Пермского края государственным балансом учтено 17 россыпей с общими запасами золота около 15 тонн. Пока его добывают только черные старатели.

Фото: архив "КП".

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