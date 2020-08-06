В пермском зоопарке от новорожденной дочери отказалась альпака

Самую милую обитательницу пермского зоопарка назвали Наоми.

2 июля в пермском зоопарке появилась на свет маленькая альпака. От прелестной малышки шоколадного цвета, которую назвали Наоми, родная мать тут же отказалась, выкармливать сироту пришлось сотрудникам зоопарка.

- Мать просто не поняла, что она мама, в ней еще не проснулся материнский инстинкт, да и вообще ветер в голове у нее гуляет, - объясняют в зоопарке. - Шефство над отказницей взяла еще одна самка альпаки. Она растит Наоми, как родную дочь, нам только соску с молоком в определенное время приносить нужно.

На днях самый милый обитатель пермского зоопарка начала выходить на прогулки и дарить окружающим порцию ми-ми-мишности.

- Нам довелось увидеть малышку на прогулке, она такая плюшевая и ручная! – восхищаются в соцсетях посетители.

- А нам понравился момент, когда альпака проходила мимо вольера со львами и они притаились, готовясь к прыжку, чтобы поймать ее. Было забавно, как из-за посетителей львы высматривали добычу. Дети были в полном восторге от маленького эпизода дикой жизни животных, - делится еще одна пермячка.