В Перми от укуса бездомной собаки пострадала 16-летняя девушка

Безнадзорная собака укусила девушку за лицо. Фото: Василий Вахрин

5 августа в Перми безнадзорная собака кинулась на 16-летнюю девушку. ЧП произошло днем во дворе трехэтажного дома на улице Лядовской в микрорайоне Запруд в Мотовилихе.

- Пес укусил девушку за лицо, - сообщил «КП»-Пермь» источник в правоохранительных органах. - Чтобы наложить швы на рану, пострадавшую на «скорой» увезли в стоматологическую поликлинику.

Помимо местного лечения укуса, пострадавшей придется пройти длительный курс уколов от заболеваний, переносчиками которых могла быть собака. По факту произошедшего ЧП проводится проверка.