Куда едут отдыхать пермяки в августе

Самыми популярными среди пермских туристов остаются города Краснодарского края.
Фото: Борис КУДРЯВОВ
Пермяки в условиях закрытия границ с другими странами собираются путешествовать по России. Аналитики Яндекс.Путешествий выяснили, куда пермяки собираются поехать в августе. Они изучили интерес к отелям разных городов на сервисе. Посчитаны переходы с сервиса на сайты партнеров-агрегаторов. Учитывались переходы, которые стали результатом поиска отеля на август.
Итак, по информации Яндекс.Путешествий самые популярные российские направления у жителей Перми - Сочи, Анапа и Санкт-Петербург. В пятерку также вошли Алушта и Ялта. По сравнению с другими большими городами в Перми особенно высок интерес к Санкт-Петербургу и Судаку.
КУДА ПЕРМЯКИ ПОЕДУТ В АВГУСТЕ
Топ-10 российских направлений по уровню интереса на Яндекс.Путешествиях. Выделены направления, которыми в Перми интересуются как минимум в полтора раза чаще, чем в среднем в больших городах.
1 Сочи
2 Анапа
3 Санкт-Петербург
4 Алушта
5 Ялта
6 Геленджик
7 Евпатория
8 Судак
9 Севастополь
10 Феодосия