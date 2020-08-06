Куда едут отдыхать пермяки в августе

Самыми популярными среди пермских туристов остаются города Краснодарского края. Фото: Борис КУДРЯВОВ

Пермяки в условиях закрытия границ с другими странами собираются путешествовать по России. Аналитики Яндекс.Путешествий выяснили, куда пермяки собираются поехать в августе. Они изучили интерес к отелям разных городов на сервисе. Посчитаны переходы с сервиса на сайты партнеров-агрегаторов. Учитывались переходы, которые стали результатом поиска отеля на август.

Итак, по информации Яндекс.Путешествий самые популярные российские направления у жителей Перми - Сочи, Анапа и Санкт-Петербург. В пятерку также вошли Алушта и Ялта. По сравнению с другими большими городами в Перми особенно высок интерес к Санкт-Петербургу и Судаку.

КУДА ПЕРМЯКИ ПОЕДУТ В АВГУСТЕ

Топ-10 российских направлений по уровню интереса на Яндекс.Путешествиях. Выделены направления, которыми в Перми интересуются как минимум в полтора раза чаще, чем в среднем в больших городах.

1 Сочи

2 Анапа

3 Санкт-Петербург

4 Алушта

5 Ялта

6 Геленджик

7 Евпатория

8 Судак

9 Севастополь

10 Феодосия