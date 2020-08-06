В Перми с поезда сняли трех дебоширов, которые ехали в Москву

Полицейские сняли с поезда нарушителей и отвезли в дежурную часть. Фото: Василий Вахрин

В Перми на днях сотрудникам Пермского линейного отдела МВД России на пришлось успокаивать дебоширов, которые в поезде изрядно надоели соседям по вагону и проводнику.

Около 6 часов утра 5 августа в транспортную полицию Перми поступило сообщение о том, что в поезде «Чита - Москва» едут трое пьяных пассажиров - шумят, ругаются, на замечания не реагируют. Когда состав прибыл на станцию Пермь-II нарушителей высадили с поезда и отправили в дежурную часть.

Выяснилось, одному из них 23 года, его товарищам 22 и 21 год. Все они жители Свердловской области. В Москву они ехали, чтобы посмотреть турнир по боксу, который состоится 9 августа. Но, планам молодых людей, похоже не суждено сбыться. В полиции их привлекли в административной ответственности.

- В отношении правонарушителей сотрудниками транспортной полиции были составлены административные протоколы в соответствии со статьей «появление в общественных местах в состоянии опьянения, - сообщает пресс-служба Пермского ЛО МВД России на транспорте.