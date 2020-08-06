«Была синяя, чуть жива». В Перми судебные приставы спасли умирающую женщину

Два сотрудника отдела судебных приставов по Орджоникидзевскому району спасли избитую женщину. Фото: Управления Федеральной службы судебных приставов по Пермскому краю.

Не трудно предположить, чем бы мог закончиться этот случай, если бы на помощь не пришли два сотрудника отдела судебных приставов по Орджоникидзевскому району. После рабочего дня, выходя из здания, одного из сотрудников что-то насторожило, и он подошел к зарослям кустарника. Пробираясь вглубь кустов, он увидел женщину. Казалось, что она уже не жива, все тело было синем, но потом она с трудом что-то произнесла.

Приставы вызвали на место «скорую» и полицию, избитую женщину погрузили в машину и отвезли в больницу.

- Личность потерпевшей пока не установлена, но она чудом спасена, - сообщает Управление Федеральной службы судебных приставов по Пермскому краю.- В больнице врачам пришлось побороться за жизнь пациентки, так как у нее были обнаружены многочисленные разрывы внутренних органов.