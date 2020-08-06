Спорт, аптеки и комфорт: для чего нужны кредитки в 2020 году

Фото: Райффайзенбанк

Райффайзенбанк проанализировал динамику трат по кредитным картам в первом полугодии 2020 года по сравнению с аналогичным периодом годом ранее. Средний чек разовой покупки по кредитной карте в первом полугодии 2020 года снизился на 5% до 1596 рублей, при этом женщины сократили траты сильнее (на 6%, до 1545 рублей), а мужчины — на 4%, до 1627 рублей.

Электроника, мебель, спорт и фастфуд

Несмотря на общее падение объема покупок по кредитным картам в 2020 году, средний чек по ряду категорий не только не упал, но даже продемонстрировал рост. При этом средний чек у женщин в процентном выражении вырос сильнее, чем у мужчин, хотя в абсолютных значениях женские траты опередили мужские только в категории электроники (9 792 руб. у женщин vs 9 298 руб. у мужчин).

При этом ряд категорий, включая авиаперелеты, расходы на одежду, отели, транспорт и развлечения, показал предсказуемое снижение среднего чека.

- Кредитная карта Райффайзенбанка — это удобный инструмент для совершения ежедневных трат, — рассказал руководитель направления развития кредитных карт Райффайзенбанка Дмитрий Коловский. — Если в прошлом году клиенты активнее пользовались кредиткам в путешествиях, то в этом году на первый план вышли вопросы семейного комфорта, здоровья и личной безопасности. Следить за графиком погашения удобно в мобильном приложении Райффайзен-Онлайн. Это помогает клиентам не опаздывать с платежами по карте и избежать переплаты процентов.

Заказать кредитную карту можно на сайте или в мобильном приложении Райффайзен-Онлайн. Представитель банка оперативно согласует дату доставки документов и карты.