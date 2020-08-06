Пьяная пермячка сбила на пешеходном переходе молодого человека

Пешеход переходил дорогу на красный сигнал светофора. Фото: Василий Вахрин

В Перми, 5 августа, в 17.13 в Мотовилихинском районе произошло ДТП. По бульвару Гагарина ехал автомобиль «Toyota RAV4». За рулем была 50-летняя женщина. Напротив дома № 61 она сбила пешехода.

- По предварительной информации, 22-летний молодой человек переходил дорогу на запрещающий сигнал светофора, - сообщает ГУ МВД по Пермскому краю.

Пострадавшему вызвали «скорую», с травмами головы и живота его госпитализировали в больницу.

- Установлено, что женщина-водитель была за рулем в состоянии алкогольного опьянение, а ранее она 36 раз привлекалась в административной ответственности за нарушение правил дорожного движения, - сообщают в полиции. - Проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства произошедшего. В отношении женщины-водителя возбуждено административное расследование.