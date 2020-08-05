«Я живая, не надо меня хоронить». В Прикамье молодая пара за две недели до свадьбы перевернулась на грузовике

Авария произошла в среду, 4 августа, на трассе «Пермь-Березники». Фото предоставлено источником, знакомым с ситуацией

Авария произошла в среду, 4 августа, на трассе «Пермь-Березники». Молодая пара на грузовике MAN ехала в сторону Березников. В какой-то момент у грузовика лопнуло колесо.

- Жених начала выкручивать руль так, чтобы машину завалило на его сторону, чтобы взять удар не себя, - рассказывает молодая невеста. - Так и произошло, но я упала на него, сильно ударилась спиной и не могла двигаться. Жених вытащил меня из салона и вместе с тремя подоспевшими ребятами оттащили на обочину. Было холодно, и ребята укрыли меня пледом. Мимо проезжающие люди подумали, что раз я лежу укрытая, значит все - мертва. Об этом и написали в социальных сетях. Но я жива, не надо меня хоронить.

Фото: паблик ЧП ДТП Пермь/VK

Осколки от разлетевшегося лобового стекла, которые впились в мужчину, доставали подоспевшие врачи скорой помощи, но серьезных травм молодой человек не получил,а девушку увезли в больницу. У нее перелом первого поясничного отдела позвоночника. А через две недели у молодой пары должна была быть свадьба.

- Но, к сожалению, придется ее отложить, - говорит девушка. - Завтра предстоит операция. Пока не могу ходить, но врачи говорят, что скоро встану на ноги. А мой жених поступил как настоящий мужчина. Очень его люблю.