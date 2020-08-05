В Челябинске будут судить призывника из Перми, который отказался работать уборщиком

Призывники могут выбрать альтернативную службу, но служить придется 2 года. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Когда 21-летнего жителя Перми призвали в ряды армии, он отказался служить в вооруженных силах, поскольку убеждения не позволяют ему брать в руки оружие.

В призывной комиссии рассудили, что владеть шваброй парень может. И направили для прохождения альтернативной службы в клиническую больницу в Челябинске работать уборщиком.

Следить за чистотой он должен был 1 год 9 месяцев. Но и это занятие пришлось ему не по душе. Спустя месяц он перестал появляться на работе.

Как сообщает «Комсомольская правда» в Челябинске, прокуратура завершила расследование этого случая, и теперь пермского призывника будут судить в Центральном суде Челябинска за уклонение от прохождения службы.