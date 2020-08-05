В Прикамье прокуратура опротестовала чрезмерные требования к прическам и одежде школьников

Интересно, как я буду выглядеть? Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Дебаты о том, что можно, и что нельзя прикамским школьникам, длятся давно. Многие родители полагают, что в уставы образовательных учреждений нередко вносятся чрезмерные и ненужные требования и запреты.

К такому же выводу пришли в прокуратуре одного из районов Прикамья после того, как проанализировали так называемые «локальные акты» - уставы некоторых школ.

- Было установлено, что в нарушение федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» в шести школах Еловского района положения о школьной форме содержали незаконные требования к прическе или стрижкам обучающихся, а также к правилам ношения аксессуаров, - сообщили в краевой прокуратуре. - После протеста районной прокуратуры локальным правовые акты образовательных учреждений приведены в соответствие с законодательством.