После вмешательства прокуратуры пермским медикам перечислили 50 миллионов рублей стимулирующих выплат

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На заседании коллегии краевой прокуратуры, посвященной итогам деятельности в первом полугодии, прокурор Пермского края Андрей Юмшанов рассказал о действиях надзорного ведомства, предпринятых в условиях коронавируса.

- Благодаря принципиальной позиции прокуроров обеспечено перечисление свыше 50 миллионов руб. стимулирующих выплат, чем восстановлены права порядка 2 тысяч медицинских работников, - в частности, сообщил Андрей Юмашев.

Кроме того, предприятия в Пермском крае погасили задолженность по заработной плате на сумму свыше 210 миллионов рублей.