Оперштаб: в Пермском крае разрешили работу косметологам, риелторам и юристам

5 Авг. 2020 2020-08-05T15:08:48+03:00

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На заседании регионального оперштаба по борьбе с коронавирусом принято решение разрешить работу еще нескольких сфер предпринимательской деятельности.

Могут работать: салоны красоты теперь могут оказывать косметические услуги, ломбарды, микрофинансовые организации, агентства и оценщики недвижимости, а также организаций, оказывающих услуги в области права.

- Разрешенные виды услуг очень востребованы у жителей региона, - сказал глава региона Дмитрий Махонин. - Например, юридическая помощь всегда актуальна среди населения. При этом мы рассчитываем, что вновь открывшиеся организации будут соблюдать все санитарные требования: дезинфицировать поверхности, принимать посетителей строго по записи и организуют внутри помещений возможность социального дистанцирования.

ИСТОЧНИК KP.RU