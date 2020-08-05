Роспотребнадзор: в Пермском крае растет заболеваемость ОРВИ и пневмонией
В Перми, 5 августа, прошло заседание оперативного штаба по координации мероприятий по предупреждению распространения коронавирусной инфекции на территории Пермского края.
На нем были рассмотрена текущая эпидемиологическая ситуация, выступил глава Роспотребнадзора Пермского края Виталий Костарев.
- С 27 июля по 2 августа было зарегистрировано 510 случаев коронавирусной инфекции, 447 случаях установлен источник инфицирования, у 63 случаях контакт установить не удалось, - сказал Костарев. - Заболевание регистрируется в 45 территориях из 46 территорий края. За последнюю неделю COVID-19 стали болеть люди старше 65 лет. Новые заболевшие посещали места массового скопления людей.
Коронавирусная инфекция регистрируется среди работников промышленных предприятий (Камкабель, ОДК, Уралхим, Уралкалий, Пороховой, Азот и другие) 549 случаев коронавируса.
Планируется провести обследование всех, кто работает и будет работать в следующую смену в детских оздоровительных лагерях, это порядка 3000 исследований.
ИСТОЧНИК KP.RU
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