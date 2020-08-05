2020-08-05T14:28:40+03:00
Общество

В Пермском районе отремонтированы два участка дороги Новые Ляды – Троица

Работы велись в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги»
Ксения ОГАРЕВА
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Фото: permkrai.ruФото: permkrai.ru
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Единственная магистраль, которая соединяет между собой Новые Ляды, Сылву и Троицу, проходит мимо трех населенных пунктов, в которых проживает более 18 тысяч человек. Но состояние ее долгие годы вызывало справедливые нарекания жителей. Летом по дороге ездят дачники, а осенью по ней возят школьников, и транспортная нагрузка на этом направлении ежегодно увеличивается.

Поэтому ремонт был необходим. В ходе работ подрядчик не только заменил асфальт, но и укатал обочины, обновил освещение, установил остановки общественного транспорта и обустроил подъезды к ним. В рамках контракта были приведены в порядок два участка дороги: Новые Ляды – Сылва протяженностью 1,7 километра и Сылва – Троица протяженностью 1,8 километра.

В приемке объектов участвовали представители Министерства транспорта Пермского края, администрации Пермского района, депутаты и эксперты Общественной палаты..

- В ходе приемки было выявлено несколько недочетов: где-то не заделаны места выборки проб, не пролиты стыки со старым асфальтом, недоукатаны обочины, - отметил эксперт Общественной палаты Пермского края по ремонту дорог и благоустройству дворов Данил Бахарев. - Все замечание подрядчик должен устранить в течение нескольких дней.

В следующем году местные власти планируют привести в порядок оставшийся промежуточный участок дороги от Новых Лядов до Троицы.

Как отмечают в Министерстве транспорта Прикамья, в этом году по нацпроекту в Пермской городской агломерации будет отремонтировано 55 дорожных объектов. В том числе в Пермском районе - семь участков. Помимо уже готовых, будут сданы дороги Лобаново – Насадка, Гамово – Заречная, Няшино – Восточный обход, Городская свалка – Жебреи, Гамово – Шульгино. Напомним, все дороги, ремонтируемые в Пермском крае в рамках национального проекта БКАД, находятся на личном контроле главы края Дмитрия Махонина.

ИСТОЧНИК KP.RU

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