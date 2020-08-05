В Пермский край вакцина от коронавируса поступит в октябре

5 Авг. 2020 2020-08-05T14:16:44+03:00

Вакцина от коронавируса в Прикамье появится в октябре. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

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В Перми, 5 августа, прошло заседание оперативного штаба по координации мероприятий по предупреждению распространения коронавирусной инфекции на территории Пермского края. На нем выступила министр здравоохранения Пермского края Оксана Мелихова, основыне тезисы, которые сообщила министр:

-Мы должны провести вакцинацию от гриппа, важно привиться в сентябре. Будет циркуляция новых штаммов гриппа. В октябре планируется поставка вакцины против коронавируса. Важно привиться в сентябре от гриппа, чтобы был промежуток времени между вакцинацией.

Мы разработали три этапа сворачивания коек для пациентов с COVID-19 в Пермском крае. К 3 этапу мы оставим не менее 1500 коек для пациентов с коронавирусной инфекцией.

Помимо этого, у нас открылась плановая госпитализация, планируем в полном формате с 10 августа перейти к полной плановой госпитализации для взрослых.

Получили разрешение с 6 августа проводить диспансеризацию, заработает выездная медицинская помощь.

Людям 65+ не следует посещать поликлиники без особой надобности.

ИСТОЧНИК KP.RU