Заседание оперштаба: сегодня власти рассмотрят возможность снятия режима самоизоляции в Прикамье

5 Авг. 2020 2020-08-05T11:35:27+03:00

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В Перми сегодня, 5 августа, пройдет заседание оперативного штаба по координации мероприятий по предупреждению распространения коронавирусной инфекции в регионе.

На заседании будут рассмотрена эпидемиологическая ситуация. С докладом выступит главный государственный санитарный врача по Пермскому краю, руководитель Роспотребнадзора Виталий Костарев. Он сообщит о готовности медицинских организаций, в том числе лабораторных служб, к работе в условиях распространения новой коронавирусной инфекции на территории Пермского края. Также доклад представит министр здравоохранения Пермского края Оксана Мелехова. После будет рассмотрена возможность внесения изменений в Указ об ограничительных мерах.

ИСТОЧНИК KP.RU