2020-08-05T11:35:27+03:00
Общество

Заседание оперштаба: сегодня власти рассмотрят возможность снятия режима самоизоляции в Прикамье

На нем выступят глава Роспотребнадзора и Минздрава региона
Анна Маркова
Поделиться:
На заседании будут рассмотрена эпидемиологическая ситуация в Пермском крае.На заседании будут рассмотрена эпидемиологическая ситуация в Пермском крае.Фото: Василий Вахрин
Изменить размер текста:

В Перми сегодня, 5 августа, пройдет заседание оперативного штаба по координации мероприятий по предупреждению распространения коронавирусной инфекции в регионе.

На заседании будут рассмотрена эпидемиологическая ситуация. С докладом выступит главный государственный санитарный врача по Пермскому краю, руководитель Роспотребнадзора Виталий Костарев. Он сообщит о готовности медицинских организаций, в том числе лабораторных служб, к работе в условиях распространения новой коронавирусной инфекции на территории Пермского края. Также доклад представит министр здравоохранения Пермского края Оксана Мелехова. После будет рассмотрена возможность внесения изменений в Указ об ограничительных мерах.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Стало известно, когда состоится первый матч новой команды «Амкар»
Заседание оперштаба: сегодня власти рассмотрят возможность снятия режима самоизоляции в Прикамье
В Пермском крае коронавирусную инфекцию выявили еще у 68 человек
Житель Перми признался в убийстве своего родственника
В Пермском крае два водителя оказались в больнице после ДТП
Пермяк угрожал взорвать дом, если не придет любимая
Теплая погода в Прикамье вернется ненадолго
Школы и детские сады Перми проверяют на готовность к учебному году
Родственникам семейной пары, погибшей в страшном ДТП в Прикамье, выплатили более 2 миллионов рублей
Ночью Комсомольский проспект в Перми перекроют
В ДТП в Пермском крае погиб молодой водитель «Приоры»
В Пермском крае бензовоз снес легковушку с дороги
В Перми окончены поиски пропавшего 12-летнего мальчика
Житель Перми лишился внедорожника «Тойота» из-за «тепловых» долгов
«Ямы, мусор, грязь». По каким поводам жители Пермского края обращаются на портал «Управляем вместе»
В Перми пропал 12-летний мальчик
В Пермском крае разрешена диспансеризация и госпитализация детей
В Пермском крае за сутки выявили 71 случай коронавируса