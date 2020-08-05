В Пермском крае коронавирусную инфекцию выявили еще у 68 человек

5 Авг. 2020 2020-08-05T11:04:37+03:00

Всего в регионе с начала пандемии опасная инфекция подтвердилась у 6227 человек. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

За сутки с COVID-19 скончались 5 человек

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В Пермском крае за сутки выявили еще 68 заболевших коронавирусной инфекцией. Всего в регионе с начала пандемии опасная инфекция подтвердилась у 6227 человек.

42 пациента проходят лечение в больницах, 26 – амбулаторно на дому под наблюдением врачей. Ежесуточный прирост больных составил 1,1%. Коэффициент распространения болезни на сегодня составляет 1,04 (на 4 августа – 1,03).

Из 68 новых инфицированных – 25 мужчин, 41 женщина, 2 ребенка (2 мальчика). Среди взрослого населения: младше 45 лет – 24 человека, 27 человек в возрасте 45-65, 15 человек старше 65 лет.

За прошедшие сутки также зафиксировано 5 летальных исходов

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ИСТОЧНИК KP.RU