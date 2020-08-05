Житель Перми признался в убийстве своего родственника

5 Авг. 2020 2020-08-05T10:22:20+03:00

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Накануне в одной из квартир по улице Ким в Мотовилихинском районе города выпивали двое 68-летних мужчин, состоявшие в родственных отношениях. В какой-то момент между ними произошел конфликт. Один из мужчин схватил нож и вонзил его в шею своему шурину.

- От полученной травмы 68-летний мужчина скончался на месте происшествия. Подозреваемого доставили в отдел полиции, где он дал признательные показания и пояснил, что конфликт начался после того, как погибший оскорбил его. Возбуждено уголовное дело статье «Убийство». Гражданин взят под стражу. Расследование уголовного дела продолжается, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Пермскому краю.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="720" height="576" src="https://www.perm.kp.ru/video/embed/794486" frameborder="0"></iframe> Убийство в Мотовилихе. Видео: ГУ МВД по Пермскому краю.

ИСТОЧНИК KP.RU