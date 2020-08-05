В Пермском крае два водителя оказались в больнице после ДТП
Авария произошла в Карагайском районе
Водитель ВАЗа пострадал после столкновения.
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Рядом с поселком Менделеево в Карагайском районе в 18.55 произошло дорожно-транспортное происшествие. За рулем «Лада-217030» был 46-летний житель Менделеево. При выезде со второстепенной дороги он не уступил дорогу автомобилю ВАЗ-21140 и протаранил его.
- В результате ДТП оба мужчины, управлявшие транспортными средствами, с травмами различной степени тяжести доставлены в больницу, - сообщает ГУВД по Пермскому краю. - В настоящее время по факту ДТП проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.
Авария произошла в Карагайском районе.
ИСТОЧНИК KP.RU