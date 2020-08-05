Пермяк угрожал взорвать дом, если не придет любимая
Мужчина заявил, что у него есть детонатор
ЧП произошло на улице Краснополянской.Фото: Василий Вахрин
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В Перми, 4 июля, в доме на улице Краснополянской покой жильцов нарушил нетрезвый мужчина. Он заявился в одну из коммунальных квартир и не найдя там женщину, к которой пришел, устроил скандал. Его вытолкнули из квартиры, но тот не унимался.
Кричал, что взорвет дом, если к нему не придет любимая и у него есть детонатор. Тогда пермяки позвонили на телефон экстренных служб. На вызов приехали полиция, спасатели и газовая служба. Хулигана задержали сотрудники полиции.
ИСТОЧНИК KP.RU