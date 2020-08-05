2020-08-05T06:52:03+03:00
Общество

Теплая погода в Прикамье вернется ненадолго

К выходным синоптики обещают прохладу и дожди
Анна Маркова
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Похоже, что загорать на пляжах в Перми в эти выходные не получится.Похоже, что загорать на пляжах в Перми в эти выходные не получится.Фото: Василий Вахрин
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В среду 5 августа над регионом оформится антициклон, который обеспечит переменную облачность, без существенных осадков, за исключением отдельных южных и восточных районов, где выпадет небольшой дождь. Температура воздуха в ночное время останется на прежнем уровне, но в дневное время воздух прогреется до 22-25°.

По информации Пермского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, в четверг слабый антициклон начнет отступать. Если ночью обойдется без осадков, то утром образуется адвективный туман, днем 6 августа на севре, днем 7 августа на востоке Пермского края выпадут кратковременные дожди, местами с грозами и усилением ветра до 15 м/с.

Температурный фон повысится, в центральные и южные районы Пермского края кратковременно вернется жара. Температура воздуха ночью 12-17°, днем 26-31°.

В Перми в послеполуденные часы столбик термометра поднимется выше 30°. В целом 6–7 августа температурный фон выше климатической нормы на 2–4°

По предварительному прогнозу в выходные будет пасмурно, дождливо и прохладно.

ИСТОЧНИК KP.RU

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