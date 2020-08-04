2020-08-04T16:58:45+03:00
Общество

Школы и детские сады Перми проверяют на готовность к учебному году

Учебные заведения оснащают дополнительным оборудованием для соблюдения противоэпидемических требований
Ксения ОГАРЕВА
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В школах контролируется соблюдение санитарных нормативов.В школах контролируется соблюдение санитарных нормативов.Фото: Ксения КОНЮХОВА
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В Перми завершается проверка школ и детсадов перед началом учебного года. Помимо обычных требований - исправность систем пожарной безопасности и антитеррористической устойчивости, оснащение мебелью, соответствующей возрастным особенностям учащихся. оборудование путей эвакуации - в этом году жестко контролируется соблюдение санитарных нормативов. Все школы, детские сады и учреждения дополнительного образования оснащаются бесконтактными термометрами, рециркуляторами воздуха, либо бактерицидными облучателями, дозаторами для антисептических средств, а также средствами индивидуальной защиты.

- Всего в рамках приемки будут проверены 103 школы, 81 детский сад и 14 учреждений дополнительного образования, - сообщили в департаменте образования администрации Перми. - Процедура будет завершена до 8 августа.

Проверку уже успешно прошли более 180 учреждений образования города.

ИСТОЧНИК KP.RU

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