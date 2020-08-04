Родственникам семейной пары, погибшей в страшном ДТП в Прикамье, выплатили более 2 миллионов рублей

4 Авг. 2020 2020-08-04T16:58:14+03:00

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Судебные приставы Пермского края взыскали 2 млн 200 тысяч рублей в пользу родственников погибшей в результате ДТП семейной пары.

Напомним, смертельная авария произошла в феврале 2020 года. Водитель-перевозчик КамАЗа, двигался в направление Перми. Превысив скорость, и не учтя погодные условия, он потерял контроль над управлением автомобиля, в результате чего не смог затормозить перед водителем впереди едущего Volkswagen Polo. Тяжелее всего пришлось именно легковушке, в которой и передвигалась семейная пара. Volkswagen оказался зажат между двумя огромными машинами, водитель и пассажирка скончались на месте ДТП.

Обвиняемого водителя лишили свободы на 3,5 года по статье “Нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц”. Выплата ущерба была сделана от ООО «Шерья», так как во время аварии водитель грузовика находился при исполнении должностных обязанностей.

У погибших остался 12-летний сын, которому было выплачен 1 млн рублей. Так же по 600 тысяч получили родители погибшей женщины.

ИСТОЧНИК KP.RU