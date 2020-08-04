Ночью Комсомольский проспект в Перми перекроют
В Перми в ночное время будет перекрыт Комсомольский проспект для движения транспорта. Рабочие будут укладывать верхний слой асфальта.
С 5 по 8 августа с 0.00 до 6.00 планируется закрытие движения всех видов транспорта по Комсомольскому проспекту на участке от улицы Советской до улицы Ленина.
5 и 6 августа с 0.00 до 6.00 участок будет закрыт по четной стороне.
7 и 8 августа с 0.00 до 6.00 - по нечетной стороне.
- В закрытии участков возможны корректировки, связанные с погодными условиями, - сообщает департамент дорог и благоустройства администрации Перми. - Автомобилистам стоит быть внимательными и заранее выбирать пути объезда.
ИСТОЧНИК KP.RU