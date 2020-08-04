2020-08-04T14:53:26+03:00
Общество

Ночью Комсомольский проспект в Перми перекроют

Рабочие будут укладывать асфальт на дороге
Анна Маркова
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Рабочие будут укладывать верхний слой асфальта.Рабочие будут укладывать верхний слой асфальта.Фото: Василий Вахрин
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В Перми в ночное время будет перекрыт Комсомольский проспект для движения транспорта. Рабочие будут укладывать верхний слой асфальта.

С 5 по 8 августа с 0.00 до 6.00 планируется закрытие движения всех видов транспорта по Комсомольскому проспекту на участке от улицы Советской до улицы Ленина.

5 и 6 августа с 0.00 до 6.00 участок будет закрыт по четной стороне.

7 и 8 августа с 0.00 до 6.00 - по нечетной стороне.

- В закрытии участков возможны корректировки, связанные с погодными условиями, - сообщает департамент дорог и благоустройства администрации Перми. - Автомобилистам стоит быть внимательными и заранее выбирать пути объезда.

ИСТОЧНИК KP.RU

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