В ДТП в Пермском крае погиб молодой водитель «Приоры»

4 Авг. 2020 2020-08-04T14:41:13+03:00

dодитель разогнался, не справился с управлением, врезался сначала в забор, а потом в дерево. Фото предоставлено источником, знакомым с ситуацией

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Смертельная авария произошла утром 1 августа в Соликамске. В 8.01 по улице Всеобуча ехал 25-летний водитель "Лады Приоры" со своим 24-летний другом в салоне. По предварительной информации, у дома №112 водитель разогнался, не справился с управлением, врезался сначала в забор, а потом в дерево.

По факту ДТП проводится проверка. Фото: ГИБДД по Пермскому краю

- В результате аварии водитель погиб на месте, его пассажир с различными травмами был доставлен в медицинское учреждение. В настоящее время устанавливаются обстоятельства произошедшего, проводится проверка, - сообщили в пресс-службе ГИБДД по Пермскому краю.

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ИСТОЧНИК KP.RU